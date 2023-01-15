شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات نهاية الترم بالكنترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تسير بشكل منتظم داخل اللجان ودون وجود أي مشاكل حيث أنه بمجرد الانتهاء من الامتحان يتم تسليم نماذج الإجابة إلى الأساتذة والكنترول للبدء الفوري فى التصحيح .

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن من المقرر أن يتم الانتهاء من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية يوم 25 يناير الجارى، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج بمجرد الانتهاء من الاختبارات مباشرة وإتاحتها للطلاب عبر موقع الكلية.

وتابع الدكتور سامح عبد السلام، أن الامتحانات بعد جائحة كورونا أصبحت تنظم حضوريا من الكلية وتتضمن أسئلة متنوعة سواء اختيار من متعدد أو مقالى أو حل مشكلات طبقا لقرار مجلس الجامعة، موضحا أن الكليات العملية لا تعتمد بشكل كبير على أسئلة البابل شيت.

وفي وقت سابق، وجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم.

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة تستمر حتى 26 يناير الجاري، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 28 يناير 2023 لمدة اسبوعين، ويبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير 2023، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/ 2023.