شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات نهاية الترم بالكنترول والان مع تفاصيل الخبر
وتابع الدكتور سامح عبد السلام، أن الامتحانات بعد جائحة كورونا أصبحت تنظم حضوريا من الكلية وتتضمن أسئلة متنوعة سواء اختيار من متعدد أو مقالى أو حل مشكلات طبقا لقرار مجلس الجامعة، موضحا أن الكليات العملية لا تعتمد بشكل كبير على أسئلة البابل شيت.
وفي وقت سابق، وجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم.
جدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة تستمر حتى 26 يناير الجاري، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 28 يناير 2023 لمدة اسبوعين، ويبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير 2023، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/ 2023.