شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ50%.. تجهيز 101 باكية بيعية بمعرض "أهلا رمضان" بفيصل والان مع تفاصيل الخبر
ووجه المحافظ، مسئولى الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة التنسيق وتجهيز المعرض بالصورة المناسبة وتوفير مظهر حضارى يلقى رضاء المترددين وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين فى شراء احتياجاتهم من المعرض طوال فترة عمله على أن يتم توفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف ومخارج الطوارئ وضمان توافر مصادر دائمة وطارئ للكهرباء لضمان توفير الخدمة بصورة طبيعية طوال فترة عمله.
وشدد المحافظ، على توريد أقصى قدر ممكن من السلع وتنوعها بصورة تلبى احتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والمخبوزات الطازجة والمتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية بالمحافظة لضمان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.
ووجه "راشد"، رئيس حى بولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة الدورية ورفع المخلفات وناتج أعمال التجهيز وفرش الباكيات والمعروضات وتأهيل محيط المعرض لإستقبال العارضين.
رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومسؤلى غرفة الجيزة التجارية.