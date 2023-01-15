شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ50%.. تجهيز 101 باكية بيعية بمعرض "أهلا رمضان" بفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وذلك للوقوف على الإجراءات النهائية ومتابعة تسكين العارضين وتوريد السلع بالباكيات.

ووجه المحافظ، مسئولى الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة التنسيق وتجهيز المعرض بالصورة المناسبة وتوفير مظهر حضارى يلقى رضاء المترددين وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين فى شراء احتياجاتهم من المعرض طوال فترة عمله على أن يتم توفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف ومخارج الطوارئ وضمان توافر مصادر دائمة وطارئ للكهرباء لضمان توفير الخدمة بصورة طبيعية طوال فترة عمله.

وشدد المحافظ، على توريد أقصى قدر ممكن من السلع وتنوعها بصورة تلبى احتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والمخبوزات الطازجة والمتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية بالمحافظة لضمان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.

ووجه "راشد"، رئيس حى بولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة الدورية ورفع المخلفات وناتج أعمال التجهيز وفرش الباكيات والمعروضات وتأهيل محيط المعرض لإستقبال العارضين.

يذكر أن المحافظة ستفتتح المعرض غدا ولمدة 3 أشهر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن يعرض منتجاته بعدد 101 باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بنسب تخفيض تبدأ من 30 إلى 50 % عن السوق.

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومسؤلى غرفة الجيزة التجارية.