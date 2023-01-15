شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: التنمية فى شمال سيناء قرار استراتيجى من الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لشمال سيناء، جاءت في توقيت مهم، خاصة مع تحركه على كل الطرق والمناطق الجديدة، موضحا أن هذه الزيارة رسالة أن الحياة الطبيعية عادت إلى شمال سيناء.

وأضاف السفير نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن وضع الحياة عاد لطبيعته في شمال سيناء بفضل الجهود التي قام بها أبطال الجيش والشرطة على مدار سنوات لمكافحة الإرهاب وأتت ثمارها، مؤكدا أن شمال سيناء أصبحت تتمتع بالأمن وعادت العملية التعليمية بعد فترة تذبذب.

واستكمل: "كل جهود التنمية تسير في شمال سيناء مع مكافحة الارهاب، ويتم بناء مدينة رفح الجديدة على غرار المدن الجديد، والدولة تستهدف زيارة الرقعة السكانية في شمال سيناء وعمل ومجتمعات عمرانية واهتمام بالبنية التحتية وزياد الطاقة الكهربائية"، موضحا أن التنمية في شمال سيناء قرار استراتيجي من الدولة المصرية.

وأوضح السفير نادر سعد، أن شمال سيناء فيها تنوع في الملفات وتوجد فرص لاستصلاح الأراضي الزراعية ومصانع للإسمنت كما سيكون هناك مصانع لصناعات اخرى وفرصة للاستزراع السمكي وامكانية لمجتمعات بدوية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، في ختام زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، أنه يعتبر هذا اليوم يوما تاريخيّا بالنسبة له كمواطن مصري، حيث يتواجد بصحبة 7 وزراء من الحكومة، بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وقيادة الجيش الثاني الميداني للقوات المسلحة المصرية، لتفقد عدد من مشروعات المحافظة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيارة المهمة شهدت تفقد مناطق كثيرة داخل شمال سيناء، بداية من رفح، مرورا بالشيخ زويد، ووصولا إلى العريش، موضحاً أن التواجد اليوم في هذه المحافظة، وحجم الأعمال والمشروعات المنفذة بها، والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض، وكانوا سببا مباشرا في حجم الحركة التي نشهدها اليوم في تنمية شمال سيناء وسيناء كلها، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.