أخلاقنا الجميلة.. إزاى تعلم طفلك يكون جار صالح مع الآخرين؟ (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - يحرص الوالدان على تربية أطفالهما على الأخلاق والقيم سواء عند معاملتهم مع زملائهم أو أصدقائهم، لكن قد ينسون التأكيد على ضرورة التعامل بطريقة طيبة مع الجيران وأطفالهم، ولأن هذا ما نشأنا عليه في مجتمعنا ويتوافق مع أخلاقنا الجميلة، نستعرض في التقرير، نصائح لتعليم الطفل بأن يكون جار طيب مع جيرانه، وفقاً لما ذكره موقع "scholastic".



إزاى تعلم طفلك يكون جار صالح مع الآخرين؟

يجب تعليم الطفل حدود التعامل مع الجيران، وأطفالهم، والقائمة على الأخلاق والقيم مثل تجنب رفع الصوت عند التحدث مع كبار السن، وتجنب إزعاجهم عند اللعب، وإلقاء القمامة أمام أبوابهم.

يجب تعليم الطفل تقدير الجيران خاصة من كبار السن، ومساعدتهم عند الحاجة حتى تصبح علاقتهم أفضل مع مرور الوقت.

يجب تعليم الطفل التعامل مع الجيران في السيناريوهات المختلفة، مثل عند كسر نافذة أحد الجيران يجب أن يعتذر عما صدر منه، ويتعهد بعدم تكرار فعلته مرة أخرى، ويعرض مساعدة الجار عند الحاجة.

يجب تعليم الطفل مساعدة جيرانه مثل مساعدة الجار الذى يعانى وهو يحمل السلع الغذائية التي اشتراها من البقالة بأن يقترح على الجار مساعدته، مما يجعل الطفل يشعر بالسعادة ويتعلم منذ نعومة أظافره مساعدة الآخرين من الجيران حتى يظل معتاد على ذلك.

يجب تعليم الطفل الاهتمام بنظافة الشارع من خلال تجنب إلقاء القمامة أمام المنزل، أو إلقاء بواقى الطعام من الشرفة، وذلك لتجنب إزعاج الجيران وتقوية علاقته بهم مع مرور الوقت.

يجب تعليم الطفل أيضًا إلقاء التحية على الجيران، مما يساعد على تقوية علاقته بهم، بجانب تجنب رد الإساءة إلى أحد أطفال الجيران بدلاً من ذلك يجب توجيه الطفل بالتحدث مع الوالدين عما حدث من أطفال أحد الجيران وترك الوالدين التعامل في هذه الحالة.