تنمية شاملة.. توجيهات رئاسية بمواصلة تنفيذ المخطط العام لتنمية سيناء (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، بما فى ذلك مشروعات استصلاح الأراضي، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضى الزراعية فى وسط وشمال سيناء، وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية.

توجيهات رئاسية بمواصلة تنفيذ المخطط العام لتنمية سيناء



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء".

كما وجه الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى أنها تمثل عنصراً أساسياً لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكنة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، ومخصصات مياه الري في هذا الصدد، بالإضافة إلى نسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها في هذا الخصوص.

كما تم عرض الموقف التنفيذي للتجمعات التنموية وقرى الصيادين والمنازل البدوية في سيناء، فضلاً عن موقف المناطق الصناعية والحرفية في كلٍ من العريش ورفح الجديدة، وكذا المنطقة الصناعية ببئر العبد، وكذلك سير العمل في تطوير مختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وطرق ومحاور.