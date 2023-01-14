شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: افتتاح معرض "أهلا رمضان" بفيصل غدا بمشاركة 60 عارضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة افتتاح معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع فيصل، غدا الأحد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وكشفت محافظة الجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعرض سيوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وبمشاركة 60 عارضا.

وأكدت أن معرض "أهلا رمضان" يأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم، منوهة إلى أن من المقرر استمرار العمل بالمعرض حتى شهر رمضان.

وأوضحت أن المعرض يحتوى على عدد كبير من الباكيات البيعية والتي تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت، واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات وبيض المائدة، مؤكدة على أن المعرض سيفتح أبوابه للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءً.

وأكدت على أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من معارض ومنافذ السلع بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت انطلاق معارض "أهلا رمضان" فى العديد من المحافظات، وتستمر حتى نهاية الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا، مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.