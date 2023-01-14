لن ننسى الشهداء.. رسائل التحدى والتنمية من زيارة مدبولى لشمال سيناء (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته فى شمال سيناء، إذ أكد أن قرار رئيس الجمهورية بمكافحة الإرهاب تزامنا مع عملية التنمية هو قرار حكيم، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لدورهم في مواجهة الإرهاب.



رسائل التحدى والتنمية من زيارة رئيس الحكومة لشمال سيناء



رسائل رئيس الوزراء



رسائل رئيس الحكومة

وأوضح أن هناك توجيه من الرئيس بدعم الفلاح المصري وتشجيعه لزيادة توريد القمح، وبناءً على هذه التوجيهات الحكومة ستقر حافز إضافى لتوريد القمح اعتبارا من الموسم القادم، وسيكون هناك خبر مفرح للفلاحين خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وأكد أن الدولة تدعم المواطن المصرى في هذه المرحلة الصعبة، قائلا: "الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري، وما تتحمله الدولة حجم يفوق القدرات التي تستطيع الدول المتقدمة أن تقدمها لمواطنيها".

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تنتج 100 مليار رغيف سنوياً بما يعادل 275 مليون رغيف يومياً، وأن تكلفة لتر السولار على الدولة فعليا 11 جنيها، مما يعني أن هناك 4 جنيهات فى كل لتر سولار يستخدمه المواطن تتحمله الدولة بما يعادل 60 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى 10 يناير الجارى، مشيرا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية.