- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عودة تشغيل رحلات مصر للطيران من مبنى 3 بمطار القاهرة طبقا لجدول زمنى والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت الشركة في بيان سابق لها، أنه من المقرر عودة الرحلات وفقاً بجدول زمني محدد، حيث تقلع رحلات كل من (الكويت -دبي- باريس - تونس -الجزائر- كازابلانكا-البحرين -جوانزو) إلي مبني الركاب رقم 3 اعتبارًا من غدا الأحد 15 يناير 2023.
كما تقرر عودة إقلاع رحلات كل من (چنيڤ - أمستردام -بروكسل -كوبنهاجن -ڤيينا - بودابست) إلي مبني الركاب رقم 3 اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 25 يناير 2023، بالإضافة إلي عودة إقلاع رحلات كل من (مدريد -برشلونه -ميلانو -روما- فرانكفورت -ميونخ -دوسلدورف -برلين) إلي مبني الركاب رقم 3، وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023.
وعودة وصول رحلات ألمانيا (فرانكفورت - ميونخ - دوسلدورف - برلين) إلي مبني الركاب رقم 3، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023.