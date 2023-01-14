شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى إطار حرص وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من أبنائنا فى الخارج والتى تتم هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة ونظرا للضغط الشديد الذى تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات عن طريق الطلاب، فقد تقرر إتاحة منصة جديدة للإمتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج، والتى تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد إنتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وتود وزارة التربية والتعليم التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب في الخارج باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقهم في أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وسوف نوافيكم بروابط المنصة الإلكترونية الجديدة لكل مرحلة من المراحل التعليمية خلال الساعات القليلة القادمة.