شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا إيقاف لبطاقات التموين بسبب عدم استقبال رسالة الصرف (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة التموين كل ما تردد من أنباء بشأن وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

أوضحت وزارة التموين أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التموينية، وإرسال الرسائل النصية الخاصة بعملية الصرف، حيث أن الرسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول، دون التأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم.

ناشدت الوزارة أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على قاعدة البيانات، ضرورة التسجيل من خلال مكاتب التموين أو المنصات الإلكترونية (دعم مصر - مصر الرقمية)، وذلك لتسهيل التعامل في الدعم المقدم لهم، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم، مع الاستفادة بالخدمات التكنولوجية التي تقدمها الوزارة.