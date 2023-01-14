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رئيس الوزراء: 5 جامعات فى شمال سيناء تؤكد اهتمام الدولة بعملية التعليم

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن شمال سيناء لوحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

 

وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء وهى رسالة أن الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب.

 

وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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