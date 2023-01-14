شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة بالإمارات: العالم سيحتاج الغاز الطبيعي لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أنه "لفترة طويلة جدًا، سيكون الغاز موجودًا"، وأنه بينما سيتم تركيب المزيد من الطاقة المتجددة، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الغاز كقاعدة حمل.

وأوضح المرزعي في منتدى الطاقة العالمي الذي يعقده المجلس الأطلسي، بأبوظبي، ضمن فاعليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن العالم بأسره يحتاج إلى التفكير في الموارد، وكيفية تمكين الشركات من إنتاج المزيد من الغاز لجعله متاحًا وبأسعار معقولة.

وقال المزروعي، إن الاستراتيجية "غير الواضحة" للعديد من الدول جعلت من الصعب عليها الالتزام بعقود غاز طويلة الأجل، مما جعل من الصعب على شركات الطاقة تأمين التمويل للاستثمار في تطوير الطاقة الإنتاجية.

تقلب بعض الوقت ومن جانبه أكد سعد الكعبي، وزير الدولة للطاقة في قطر، إن الشتاء المعتدل في أوروبا شهد انخفاضًا في الأسعار، لكن هذا التقلب سيظل "لبعض الوقت في المستقبل"، نظرًا لعدم وجود الكثير من الغاز. في السوق حتى عام 2025.

وقال الوزير: "القضية هي ما الذي سيحدث عندما يريدون (أوروبا) تجديد مخازنهم في العام المقبل والعام المقبل"، مضيفًا أن منتجي الطاقة قلقون بشأن تدمير الطل، مضيفا أنه يعتقد أن الغاز الروسي سيعود في نهاية المطاف إلى أوروبا.

ليس وقودًا انتقاليًا وأوضح الكعبي، في الكلمة التي لاقت اهتماما كبيرا من الحضور ومناقشات كثيرة حول دول الغاز الطبيعي في تحول الطاقة، أن الغاز "ليس وقودًا انتقاليًا"، بل وقودًا أساسيا بذاته، وأنه ليس من العدل بالنسبة للبعض في الغرب كجزء من مساعيها للطاقة الخضراء القول بأن الدول الأفريقية لا ينبغي أن تنقب عن النفط والغاز عندما يكون ذلك مهمًا بالنسبة لها، الاقتصادات والعالم بحاجة إلى مزيد من العرض.

واضاف وزيرا الطاقة في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة يوم السبت إن العالم سيحتاج إلى الغاز الطبيعي لفترة طويلة وهناك حاجة لمزيد من الاستثمار لضمان أمن الإمدادات وبأسعار معقولة خلال انتقال الطاقة العالمي.

الإمارات دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعمل على زيادة تركيزها على سوق الغاز حيث تسعى أوروبا لاستبدال واردات الطاقة الروسية بعد خفض الإمدادات منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب الأوكرانية، فيما تعد قطر هي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.