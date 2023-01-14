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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة: 99% نسبة حضور طلاب تانية ثانوى لأداء امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع وكيل الوزارة، لجان الامتحانات وحسن أداء شبكة الإنترنت وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وحضور وغياب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات اليوم على مستوى المحافظة فى مادة اللغة العربية للصف الثانى الثانوى العام 72888، حضر منهم 71942، وتخلف منهم 946، وذلك بنسبة حضور 99٪.
وكانت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، قد شهدت اليوم، انتظاما مع أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية في أول أيام المواد التي تضاف للمجموع، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
واستقبلت المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، كما حرصت على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بأجهزة المحمول، إضافة إلى توعية الطلاب بخطورة استخدام أجهزة التابلت فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أن أى محاولة للخروج من منصة الاختبارات الإلكترونية لن يستطيع الطالب العودة لها مرة أخرى وسيتم غلقها من جانب سيستم الامتحان ومن ثم يتم تحرير محضر غش للطالب بسبب محاولته الغش بالامتحانات.
لجان الامتحانات بالمدرسة السعيدية
لجان امتحانات تانية ثانوي في الجيزة
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي