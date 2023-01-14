شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يتفقد امتحانات معهد التربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر
واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية فى صعيد مصر بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير مع إخوانهم الأرثوذكس، حيث قال الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية فى صعيد مصر احتفلت بعيد الميلاد يوم 7 يناير من كل عام وتقام الصلوات هذا العام على نية راحة نفس الباباالمتنيح مثلث الرحمات البابا بنيدكتوس السادس عشر، والذى تنيح صباح يوم 31 ديسمبر، وقد شارك أمس الخميس أعضاء السينودس المقدس فى صلواتالجنازة لقداسة البابا الراحل.
وحول الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة هذا العام، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هو متبع مع الإجراءات الاحترازية العادية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.