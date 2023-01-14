شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يتفقد امتحانات معهد التربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمعهدالتربية الدينية بالإيبارشية.

وفي كلمته، أكد راعي الإيبارشية لأبنائه الطلبة أهمية بنيان الخادم من خلال الدارسة بالمعهد، مشيرًا إلى ضرورة والالتزام، والتواصل الدائم مع المحاضرين،كما قدم نيافته أيضًا كلمات التشجيع لهم.

واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية فى صعيد مصر بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير مع إخوانهم الأرثوذكس، حيث قال الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية فى صعيد مصر احتفلت بعيد الميلاد يوم 7 يناير من كل عام وتقام الصلوات هذا العام على نية راحة نفس الباباالمتنيح مثلث الرحمات البابا بنيدكتوس السادس عشر، والذى تنيح صباح يوم 31 ديسمبر، وقد شارك أمس الخميس أعضاء السينودس المقدس فى صلواتالجنازة لقداسة البابا الراحل.

وحول الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة هذا العام، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هو متبع مع الإجراءات الاحترازية العادية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.