شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوى بالمدارس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان امتحانات الصف الأول الثانوى العام أداء الطلاب اختبار مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت وورقيا، حيث انتظمت الامتحانات الإلكترونية ودخل الطلاب على منصة الاختبارات دون مشكلات كبيرة.

وبدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى العام، حيث استقبلت المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، كما حرصت على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بأجهزة المحمول إضافة إلى توعية الطلاب بخطورة استخدام أجهزة التابلت فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أن أى محاولة للخروج من منصة الاختبارات الإلكترونية لن يستطيع الطالب العودة لها مرة أخرى حيث سيتم غلقها من جانب سيستم الامتحان ومن ثم يتم تحرير محضر غش للطالب بسبب محاولته الغش بالامتحانات.

وطالبت المدارس بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنة جانبها، ويعمل الإنترنت بشكل جيد، وبعد تشغيل التابلت، لا بد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

ووجهت المدارس تعليمات للطلاب بمنع الخروج من منصة الامتحان، لأن الخروج من منصة الامتحان يتسبب فى حدوث مشكلة، لم يستطيع حلها إلا مسئول المنصة بالمدرسة و إحضار قلم التابلت أثناء الامتحان و التأكد من تفعيل منصة الامتحان من الإعدادات، وممنوع فتح الكتب على التابلت أو أى برامج والمنصة ستغلق على الامتحان ولن تفتح إلا من خلال مسؤول المنصة، وبعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء حتى يتم إرسال الامتحان بنجاح إلى المنصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من استعدادات المديريات والإدارات التعليمية من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحان الورقى والإلكترونى يتم عقده فى وقت واحد حسب جداول الامتحانات لكل مادة، مشددة على أن الطلاب لن يغادروا لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الامتحان الإلكترونى والورقى حيث يمثل الأونلاين 85% من الأسئلة و15% للورقى.