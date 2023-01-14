شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحظر تنفيذ برامج تدريبية بالديوان العام للمديريات والإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية بحظر تنفيذ أى برامج تدريبية في ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها أو بالمديريات والإدارات التعليمية، موضحة أنه في حالة الضرورة القصوى يتم العرض على وزارة التربية والتعليم أولا لدراسة نوعية التدريب والعائد التربوي أو المهني الناتج عنه وبشرط عدم تحمل موازنة الدولة أي أعباء مالية.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى في إطار تنظيم العمل واعادة دراسات الاحتياجات التدريبية للعاملين بالتربية والتعليم سواء المعلمين أو الإداريين أو أصحاب الوظائف الاشرافية والقيادية.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريبات لموجهي المواد التعليمية ومسؤولي التدريب والمشرفين على التدريب بالمديريات التعليمية، على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، فى الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر الماضى.

وتهدف التدريبات، إلى بناء قدرات المشاركين في إعداد المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم في المواد الدراسية المختلفة، والتمييز بين المستويات المعرفية، وتحديد معايير بناء المفردات الاختبارية في المواد المختلفة، وتطبيق خطوات إعداد المفردات الاختبارية فى ضوء منظومة التقويم الحديثة، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص.

وشملت موضوعات البرنامج التدريبي، نواتج التعلم لدى المتعلم، وتصنيف نواتج التعلم، ومستويات نواتج التعلم المعرفية، وبناء المفردات الاختبارية ومعايير جودتها، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص في ضوء معايير الجودة.

واستهدفت التدريبات، موجهي المواد الدراسية "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغةالفرنسية، اللغة الألمانية، باقي اللغات، الرياضيات البحتة والتطبيقية، الفلسفة والمنطق، والكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والدراسات الاجتماعية".

يذكر أنه تم إجراء التدريب على ثلاثة مراحل، شملت المرحلة الأولى 378 موجه بكل مديرية، و27 مسؤول تدريب، و10 مشرفين على التدريب، بينما شملت المرحلة الثانية موجهي المواد التعليمية المستهدفة بالمديريات التعليمية بكل محافظة، كما شملت المرحلة الثالثة معلمي المواد التعليمية المستهدفة بالمدارس الثانوية العامة بكل محافظة.