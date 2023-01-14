شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للأسمدة يعقد مؤتمره الـ29 فى القاهرة بمشاركة 30 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى للأسمدة انعقاد المؤتمر الدولى السنوى فى نسخته الـ29 ما فى الفترة بين 21- 23 فبراير المقبل، تحت عنوان "الصمود من أجل استدامة الأمن الغذائي".

ويشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء الاتحاد العربى للأسمدة فى مصر والوطن العربى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور أكثر من من 30 دولة حول العالم. ويعقب المؤتمر عقد عدد من البروتوكولات إلى جانب إقامة معرض صناعى يشارك فیه مجموعة من الشركات العربية والدولية ذات الصلة بصناعة وتجارة وشحن الأسمدة.

ويعد الملتقى هو الحدث الأبرز دوليًا فى منطقة الشرق الأوسط لكل الصناع والتجار والمهتمين بصناعة الأسمدة، ومشاركتهم فى المعرض السنوى لعرض كل ما هو جديد فى الصناعة ومتطلباتها، كونها من السلع الاستراتيجية الهامة التى تساهم فى سد فجوة الأمن الغذائى عالميًا.

ومن جانبه، قال سعد أبو المعاطى الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، إن هذا الملتقى سيعقد فى ظل تحديات يشهدها العالم، خاصة وسط أزمات الغذاء والتحديات الراهنة بمنظومة الأمن الغذائى العربى والعالمي، بما فى ذلك التغيرات والتحديثات على أسواق الأسمدة وأسعار الغاز والطاقة، إلى جانب ما يشهده العالم من تحولات جذرية فى الوقت الراهن تستدعى ضرورة مناقشة الحلول المطروحة للتصدى لتلك التحديات.

وأوضح أبو المعاطى، أن النسخة التاسعة والعشرين من الملتقى الدولى ستشهد تغيرًا ملحوظاً فى البرنامج الذى يقدمه من محاضرات ومناقشات متنوعة تتطرق لموضوعات هامة بمشاركة متحدثين أصحاب خبرة كبيرة. وسيطرح الخبراء أوراق عمل متنوعة تخص سياسات الأسمدة وتوجهات الأسواق العالمية، وأسواق الغاز التى ترتبط ارتباط مباشر بصناعة الأسمدة وموضوعات تتعلق بالأمن الغذائى العربى والعالمى والتحولات والتحديثات الخاصة بصناعة الأسمدة ومستقبلها عربياً خاصة الهيدروجين الأخضر.

وأكد أبو المعاطى، أن الملتقى يعتبر أهم حدث اقتصادى يتعلق بصناعة الأسمدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط توقعات بأن يقارب عدد المشاركين فى الملتقى السنوى وزائرى المعرض إلى ألف شخص بما فى ذلك الشخصيات البارزة من رؤساء شركات الأسمدة العربية والعالمية، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة..

والاتحاد العربى للأسمدة، هو منظمة عربية دولية غیر حكومية تم تأسيسها عام 1975 وتعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية. كما يجمع الاتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة فى مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقة بهذة الصناعة.