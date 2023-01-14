الأوقاف تعقد المقرأة الثالثة للمصحف المجود لكبار القراء بمسجد الحسين.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف، منذ قليل، المقرأة المسجدية الثالثة (المجودة) لكبار القراء من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) اليوم السبت، برئاسة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

حضر المقرأة كل من: القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، القارئ الشيخ محمود الطوخي، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، القارئ الشيخ يوسف حلاوة، القارئ الشيخ كارم الحريري، القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وإشراف فنى عبد العزيز عمران، والشيخ سعيد محمد عبد الرحمن مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة.

وفى مفتتح جلسة التلاوة المباركة، أعرب القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته للقرآن الكريم وأهله سائلا الله (عز وجل) أن يحفظه بحفظه، وأن يؤيده بنصره، مؤكدًا أن دولة التلاوة المصرية انفردت بقراءة القرآن الكريم مجودًا، وأن وزارة الأوقاف المصرية انفردت بالمقارئ المسجدية المجودة فبثتها عبر صفحاتها وقنواتها للجمهور، مع ما نراه من تنوع فى برامجها الدعوية والقرآنية المميزة.

وبدأت التلاوة المجودة من قوله تعالى: "سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (البقرة: 142).