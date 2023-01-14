شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد المقرأة الثالثة للمصحف المجود لكبار القراء بمسجد الحسين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
حضر المقرأة كل من: القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، القارئ الشيخ محمود الطوخي، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، القارئ الشيخ يوسف حلاوة، القارئ الشيخ كارم الحريري، القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وإشراف فنى عبد العزيز عمران، والشيخ سعيد محمد عبد الرحمن مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة.
وبدأت التلاوة المجودة من قوله تعالى: "سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (البقرة: 142).
وكان الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء، أكد في مقرأة سابقة لكبار قراء القرآن الكريم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، ويتَدَارسُونَه بيْنَهُم، إِلاَّ نَزَلتْ علَيهم السَّكِينَة، وغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَة، وَحَفَّتْهُم الملائِكَةُ، وذَكَرهُمْ اللَّه فيِمنْ عِنده"، مضيفا "سائلا الله (تبارك وتعالى) أن يرزقنا فضل المجلس المبارك، وأن يبارك فى من سن هذه السنة المباركة، وأن يمده الله بمدده وأن يحفظه بحفظه، وأن يرعاه برعايته لاهتمامه بنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها"، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تبذل كل جهد لنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها وخدمة القرآن الكريم وأهله.