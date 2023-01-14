شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الختان مساء اليوم وقداسات بالإيبارشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم السبت بعيد الختان، حيث تصلى فى العديد من الإيبارشيات قداسات العيد والذى يعتبر عيد سيدى كبير.

يعتبر عيد الختان عيد سيدى صغير يحتفل فيها بختان "طهارة" السيد المسيح بعد 8 أيام من ميلاده، وهو امتداد لطقس يهودى أوصى به الله اليهود بحسب "التوراة".

ويذكر كتاب السنكسار الذى يدون قصص القديسين والأعياد القبطية، أن عيد الختان يخص ختان السيد المسيح بالجسد فى لحم الغرلة حسب الوصية المقدسة والتي جاء فيها: "هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر فى أجيالكم.. فيكون عهدى فى لحمكم عهدًا أبديًا.. وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس منشعبها إنه قد نكث عهدى".

وذُكر فى الوصية، أن الختان طقس خاص بالذكور فقط دون الإناث.. لذلك لا توجد فى الوصايا ما يخص ختان المرأة.. بل ممنوع ختانها حتى على مستوى القانون المدنى ونريد أن يعى الجميع أن ختان المرأة خطية روحيًا "لأنه يفرض العفة على المرأة بدون إرادتها.

وكان من سمات التوبة فى العهد القديم 3 أمور: ختان كل ذكر لم يسبق له الختان وقراءة الشريعة لأن كلام الله ينقى الفكر والنفس، وأيضًا حفظ السبت إشارة للراحة الأبدية.