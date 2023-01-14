شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستعد لافتتاح معرض "أهلا رمضان" بفيصل والان مع تفاصيل الخبر
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".
ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أولا بأول، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض أهلا رمضان تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان، كما تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.