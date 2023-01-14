شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار وحدات مشروع جنة مصر بـ6 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر وحدات مشروع جنة مصر، والتى تم طرحها ضمن الإعلان الأخير لوزارة الإسكان، والذى يتضمن وحدات سكنية لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر والقطاميه جاردينز .



وجاءت أسعار الوحدات طبقا لكراسة الشروط والتى انفرد بها الخليج 365 كالتالي: وجاءت أسعار الوحدات طبقا لكراسة الشروط والتى انفرد بها الخليج 365 كالتالي: سعر المتر فى مدينة الشيخ زايد 12250 جنيها.

سعر المتر فى مدينة 6 أكتوبر 9580 جنيها.

سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة 11575 جنيها.

سعر المتر فى مدينة المنصورة الجديدة 8890 جنيها.

سعر المتر فى مدينة دمياط الجديدة 9170 جنيهات.

سعر المتر فى مدينة مدينة ماوى الجديدة 6355 جنيها.

ومن المقرر أن يبدأ غد الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

ويتضمن مشروع جنه مصر طرح 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)،

ويبلغ مبلغ جدية الحجز لمشروع جنه مصر" تبلغ 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وحول الشروط الماليه، يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.