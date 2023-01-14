شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: التعليم تطلق آلية للرد الفورى على شكاوى أسر "أبناؤنا فى الخارج" والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هناك استجابة سريعة من وزيرة التعليم، حيث تقرر مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب على المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية (اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023)، حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وتابعت وزيرة الهجرة، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على مد عدد الساعات المسموح فيها بالدخول للمنصة، للسماح بدخول الطلاب –من أسرة واحدة- الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، بالتبادل على فترات، ما يمكنهم من إتمام الامتحانات.
وأضافت السفيرة سها جندي، أن وزارة التربية والتعليم قد خصصت مجموعة للتواصل عبر تطبيق "تليجرام"، لاستقبال أي شكوى أو استفسار من الأسر المصرية بالخارج، فيما يتعلق بامتحانات «أبناؤنا فى الخارج»، وذلك عبر الرابط:
https://t.me/+S88PkzotECoxNWNk
https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/15
وأكدت السفيرة سها جندي، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق دائم مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل مشكلات المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم، انطلاقًا من استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين حول العالم.