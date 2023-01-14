شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش قبل أيام من انتظام العمل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، على تفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، قبل أيام من عودة انتظام العمل بها.

وخلال تجوله بأروقة محكمة شمال سيناء الابتدائية، استمع رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح من المستشار عمر مروان، وزير العدل، حول قرار عودة انتظام العمل في مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، الذي يأتي تنفيذا لتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، في إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لانتظام سير العمل بمختلف قطاعات الدولة في المحافظة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتيسيرا على المواطنين.

وأشار وزير العدل إلى أن قرار عودة العمل يسري على المحكمة والنيابة العامة، بالإضافة إلى عودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية، كما تضمن القرار عودة العمل بنيابتي قسمي أول وثاني العريش الجزئيتين بمقر المحكمة، لافتا إلى بدء تنفيذ ذلك اعتباراً من 28 يناير الجاري.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية، التي تم تنفيذها، فأوضح المستشار عمر مروان أن التطوير جاء في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة العدل، من خلال تيسير إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة.

ونوّه الوزير إلى أن جموع القضاة أكدوا عزمهم على استكمال أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة، جنبا لجنب مع أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة، ووفاءً لشهداء الوطن، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتعبير عن امتنانه وتقديره، لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية وقضاة مصر، وغيرهم من الشهداء، والتي تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء؛ لاقتلاع جذور الإرهاب من أراضينا الطاهرة.