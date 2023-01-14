أخبار مصر..طرح كراسات شروط سكن مصر ودار مصر وجنة والقطامية جاردينز غدا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها طرح كراسات شروط حجز سكن مصر ودار مصر وجنة والقطامية جاردينز غدا الأحد.

بدأ صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية موسعة بمحافظة شمال سيناء؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، ويرافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلميّ، واللواء أركان حرب، محمد عبدالرحمن ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غداً الأحد، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، بما تفرضه من ضغوط على موازنات كل الدول، لن تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، من خلال المضي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، موضحًا أن «التأمين الصحي الشامل» باعتباره أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، مازال أولوية رئاسية في مسار التنمية البشرية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية للدولة؛ تأسيسًا لجمهوريتنا الجديدة بما تُنشده من تحسين لمعيشة المواطنين، وارتقاءً بالخدمات المقدمة إليهم، حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة الدخول على منصة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج حتى السادسة من مساء اليوم السبت وفق توقيت كل دولة، حرصا على مصلحة الطلاب، بعد تعذر دخولهم على منصة الامتحانات الإلكترونية بسبب مشاكل فى سيستم الاختبارات. التعليم تقرر مد فترة امتحانات الطلبة المصريين بالخارج لـ6 مساء بتوقيت كل دولة وزير المالية: التأمين الصحى الشامل أولوية وحققنا إيرادات 72.8 مليار جنيه

مدبولى و7 وزراء فى جولة موسعة بشمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدميةغدا.. طرح كراسات شروط حجز سكن مصر ودار مصر وجنة والقطامية جاردينز

الفريق أسامة عسكر يتفقد عناصر القوات المسلحة بالمشروعات التنموية بشمال سيناء

فى إطار المتابعة الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للإطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من المشروعات التنموية التى تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، وإلتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيداً بمعدلات الآداء التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.