أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون فى المجالات العلمية والبحثية مع جامعة حلوان، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون البناء بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق طفرة علمية بمنظومة التعليم والبحث العلمى.

وقام كلاً من اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بتوقيع البروتوكول الذى يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة فى الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة حلوان، وكذا تبادل الزيارات والإستعانة بذوى الخبرة من الجانبين فى مجالات البحث العلمى والمعرفة.

كما يتضمن البروتوكول إستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة حلوان، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة حلوان .