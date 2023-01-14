شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بنجم السماك فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة بعد منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك بساعات، سيصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة يوم الأحد عند الساعة (02:10 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وسيكون من أجمل المناظر التي يتم رصدها عاليا في السماء، بالتزامن مع بداية شروق الشمس وسيبقى مرئياً في السماء إلى أن يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.
تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.
خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر رجب 1444.