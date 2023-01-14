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92 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

 

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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