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92 % من القراء يطالبون بتكثيف لحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

 

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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