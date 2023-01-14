شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: بعض الأدوية تسبب نتائج خاطئة لتحليل المخدرات منها مضادات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك بعض الأدوية سواء كانت بوصفة طبية أو بدون تسبب نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات، لأن العديد من مكوناتها تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية التى يتم اختبارها​.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن الأدوية التى تسبب نتيجة ايجابية خاطئة لتحليل المخدرات تحتوى على مواد ديفينهيدرامين، ديكستروميثورفان، وبعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين، وكذلك مضادات الاكتئاب، مثل السيرترالين والفينلافكسين، وبعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوى على السودوإيفيدرين، وبعض المضادات الحيوية، مثل بعض الكينولونات.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية، بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل، للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.​