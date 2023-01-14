شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الصناعة بالصعيد.. مجمع الأقصر بتكلفة 816 مليون جنيه ويوفر 5700 فرصة عمل "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المجمع الصناعي بالبغدادى محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين والشباب، من خلال تخصيص أكثر من 73 وحدة صناعية، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية والمكرونة والملابس والمفروشات.

ومن جانبه يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، "المجمع الصناعى بالبغدادى" باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى"، والذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد، فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر، حيث أن المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مقام على مساحة 49.17 فدان.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"الخليج 365"، أنه تم بالمجمع حتى الآن التسليم لعدد 73 وحدة منهم 15 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة والزيوت وصناعة الجلود والكيماويات، وعدد 19 وحدة تحت التجهيز، موضحاً أن المجمع نجح حتى الآن فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل من مهندسين صيانة وأمن وعمال وخدمات وصنايعية وأفراد بالمصانع المختلفة.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه خلال السنوات الماضية شهدت الأقصر تطور كبير وخطوات فى الطريق الصحيح نحو دخول عالم الصناعة عبر فتح الإستثمار فى أول منطقة صناعية وهى منطقة البغدادي الصناعية، بتوفير 311 فدان بها عشرات القطع المرفقة لعمل عدد من المصانع المختلفة، وتم إصدار عدد كبير من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات، بجانب إنهاء 206 وحدة جاهزة للمستثمرين فى مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر.

فيما يقول المهندس أشرف الحساني مدير مجمع الصناعات في الأقصر، أنه تم داخل المجمع الصناعى بالبغدادى وتخصيص أكثر من 73 وحدة، وجاري الإنتهاء من تجهيز المعدات داخل كل وحدة حسب نشاطها ومتوقع أن تصل إلى 100 وحدة يتم تخصيصها للشباب والمستثمرين مع دخول العام الجارى، حيث يوجد إقبال كبير على سحب كراسات الشروط بعد معاينة الوحدات المجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحى.

ويضيف مدير مجمع الصناعات في الأقصر لـ"الخليج 365"، أن مجمع البغدادى الصناعى تم طرحه مع باقى المجمعات الصناعية (13 مجمع) حول مصر من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم تسليم 24 وحدة للمستثمرين، وتم تشغيل 2 وحدة منتجة، بتكلفة بلغت 816 مليون جنيه تقريباً من إنشاءات وترفيق بدعم ورعاية هيئة التنمية الصناعية، حيث أن المجمع المقام على 48 فدان، تم حجز 18 وحدة داخلها للمستثمرين من أصل 206 وحدة وجارى الطرح لها فى هيئة الإستثمار، حيث أن وحدات المجمع مخصصة لعدد من الأنشطة المتنوعة.



العمل الجاد داخل مجمع البغدادى الصناعى



المبنى الإدارى داخل مجمع البغدادى



المجمع يقدم وحدات جاهزة للشباب بالصعيد



المجمع يوفر أكثر من 400 فرصة عمل بالأقصر



الوحدات بمساحات متنوعة فى المجمع



الوحدات من الداخل فى مجمع البغدادى



تشطيبات وحدات مجمع البغدادى الصناعى



تصميم وتجهيز عالمى لمجمع البغدادى بالأقصر



جانب من العمل فى الصناعة بمجمع البغدادى



جانب من نتاج العمل فى مصانع مجمع البغدادى



صناعة الأحذية داخل مجمع البغدادى بالأقصر



صناعة الشنط فى مجمع البغدادى بالأقصر



مبانى متنوعة ادارية وخدمية بالمجمع



مصانع مجمع البغدادى ومنتجاتها بالأقصر



مصنع داخل احدي وحدات مجمع البغدادي بالأقصر



معدات متطورة داخل وحدات المجمع بالأقصر



منتجات السناكس فى مجمع البغدادى



منتجات الشنط داخل مجمع البغدادى بالأقصر



منتجات متنوعة داخل مجمع البغدادى



واجهات الوحدات مقسمة بالمجمع



واجهة احدي الوحدات المخصصة داخل المجمع



