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25 يناير آخر موعد للتقدم على وظائف فنيى صيانة بالقطار الكهربائى الخفيف

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 طريقة التقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، حيث تشمل الوظائف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم و التحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الإتصالات ). 

 

على الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة القيام بإرسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف أخر موعد للتقدم 25 يناير.

 

المستندات المطلوبة: 

1. صورة المؤهل.

2. الموقف من التجنيد.

3. شهادة الميلاد كمبيوتر.

4. بطاقة الرقم القومي.

5. شهادات الخبرة إن وجد.

6. شهادات الدورات التدريبية .

7. صورة حوالة بريدية بأسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيه حساب رقم (0135312002065818)

8. 2 صورة شخصية 4×6.

 

ويتطلب العمل الخبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية/ الإشارات/ الإتصالات)، أو خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية. 

 

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية الآتية، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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