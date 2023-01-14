شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يناير آخر موعد للتقدم على وظائف فنيى صيانة بالقطار الكهربائى الخفيف والان مع تفاصيل الخبر
على الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة القيام بإرسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف أخر موعد للتقدم 25 يناير.
المستندات المطلوبة:
1. صورة المؤهل.
2. الموقف من التجنيد.
3. شهادة الميلاد كمبيوتر.
4. بطاقة الرقم القومي.
5. شهادات الخبرة إن وجد.
6. شهادات الدورات التدريبية .
7. صورة حوالة بريدية بأسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيه حساب رقم (0135312002065818)
8. 2 صورة شخصية 4×6.
ويتطلب العمل الخبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية/ الإشارات/ الإتصالات)، أو خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.