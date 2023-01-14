شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز لمليون وحدة وإضافة 8 آلاف ميجاوات لشبكة الكهرباء بالصعيد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت أبرز الجهود وفق ما ذكرته الدراسة، على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة بإنه قد تمت إضافة حوالى 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، كما تم تنفيذ مشروع بنبان فى محافظة أسوان وهو واحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، أيضًا تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 1.1 مليون وحدة سكنية، وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعى، ففى مدينة أسيوط تم افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف تأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
بينما على مستوى قطاع الصناعة، فقد تم وجارى تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالى 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل، فضلًا عن إنشاء 11 منطقة صناعية بإجمالى استثمارات 72.5 مليار جنيه على مساحة 9.3 آلاف فدان، والتى وفرت 127 ألف فرصة عمل.