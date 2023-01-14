شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: بدء تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 1700 ميجا وات مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن العام الحالى سيشهد تنفيذ عدد من اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال الطاقة المتجددة خلال موتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، مؤكدا: أنه خلال اﻻشهر القليلة المقبلة سيتم البدء فى تنفيذ عدد من محطات الشمس و الرياح بقدرات تصل إلى 1700 ميجا وات و باستثمارات أجنبية تصل إلى مليار و700 مليون دولار.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء فى تنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة ألف ميجا وات من الشمس والرياح فبراير المقبل، والمحطة اﻷولى بقدرة 500 ميجا وات بكوم آمبو والثانية بمنطقة رأس غارب.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ محطة رياح بقدرة 500 ميجا وات مارس المقبل بمنطقة رأس غارب بالتعاون مع تحالف شركة أوراسكم، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمحطة تصل إلى 500 مليون دولار علاوة على محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات بمنطقة كوم آمبو بمحافظة أسوان.

وتابع المصدر، أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040 والاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.

وأكد المصدر، أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.