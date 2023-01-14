شكرا لقرائتكم خبر عن 4 موضوعات على رأس أولويات لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس أمناء الحوار الوطنى موضوعات اللجان الفرعية التي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تضمنت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 4 موضوعات.

وتضمنت موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، و الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، و عدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.

كما تضمنت موضوعات لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي) ، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة) .

أما لجنة الأحزاب السياسية، جاءت موضوعاتها كالآتى: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

الجدير بالذكر أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم 5 لجان في المحور السياسي، و6 في المجتمعي، و8 في المحور الاقتصادي، وسوف تناقش كافة المحاور أمور وقضايا كثيرة، وأن أن مقريين اللجان سوف يتشاورون ويتداولون ويعقدوا اجتماعات عديدة مع بعضهم البعض، وترفع التوصيات والمقترحات لمجلس الأمناء، الذي أعلن اليوم بشكل واضح أن الحوار الوطني سوف يبدأ قريبا جدا، وسوف يسير الحوار والجلسات على مدار 3 أيام في الأسبوع، على أن يتم تخصيص يوم لكل محور.