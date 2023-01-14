شكرا لقرائتكم خبر عن 4 موضوعات على رأس أولويات لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتضمنت موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، و الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، و عدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.
كما تضمنت موضوعات لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي) ، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة) .
أما لجنة الأحزاب السياسية، جاءت موضوعاتها كالآتى: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
الجدير بالذكر أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم 5 لجان في المحور السياسي، و6 في المجتمعي، و8 في المحور الاقتصادي، وسوف تناقش كافة المحاور أمور وقضايا كثيرة، وأن أن مقريين اللجان سوف يتشاورون ويتداولون ويعقدوا اجتماعات عديدة مع بعضهم البعض، وترفع التوصيات والمقترحات لمجلس الأمناء، الذي أعلن اليوم بشكل واضح أن الحوار الوطني سوف يبدأ قريبا جدا، وسوف يسير الحوار والجلسات على مدار 3 أيام في الأسبوع، على أن يتم تخصيص يوم لكل محور.
وتابع ضياء رشوان: "يتبقى أمرين وهناك مشاورات جانبية ومهمة تجرى الآن وسوف تنتهي في منتصف الأسبوع المقبل، وهناك تأخير مؤسف من بعض القوى والأحزاب تحديدا في إرسال ممثليها، في ضوء حرص مجلس الأمناء بالالتزام بالمواعيد المقررة، ونأمل أن يتم إرسال كل الأسماء قبل منتصف الأسبوع المقبل، حتى يعقد مجلس الأمناء بعدها بأيام قليلة آخر اجتماعاته التمهيدية ويبدأ الحوار ويعلن بعدها مباشرة الجدول كامل الالتزامات".