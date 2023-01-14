شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتيح طباعة نموذج (1) سرى للمتقدمين لامتحانات الثانوية العامة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات و الإدارات لطباعة نموذج 1 سرى مجمع لجميع المرشحين بداية من غد الأحد 15 يناير الجارى وحتى السبت 11 فبراير المقبل على أن يتم طباعة نموذج 1 سرى واعتماده من المديريات بالنسبة للعاملين التابعين للمديريات واعتماده من مدير الإدارة بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وتسليمه لمدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية لتسليمها في مقر إدارة الامتحانات في موعد أقصاه يوم الاحد الموافق 19 فبراير 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وأكدت الوزارة على مديري شئون العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة للمديريات بأنه تم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء و مراقبين أوائل للجان سير الامتحانات الخميس 12 يناير الجارى.