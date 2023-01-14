شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتيح طباعة نموذج (1) سرى للمتقدمين لامتحانات الثانوية العامة غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.
وأكدت الوزارة على مديري شئون العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة للمديريات بأنه تم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء و مراقبين أوائل للجان سير الامتحانات الخميس 12 يناير الجارى.