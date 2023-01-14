شكرا لقرائتكم خبر عن 31 يناير آخر موعد للتقدم إلى 1223 وظيفة خالية فى 6 محافظات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة أن آخر موعد للتقديم لـ1223 وظيفة خالية فى 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات نهاية شهر يناير الجاري، مشيرة إلى أن الوظائف تتيح رواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عما تتيحه من مزايا تأمين صحى واجتماعي.

وأوضحت أن فرص العمل الجديدة متوفرة فى 6 محافظات، هى: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، وفى التخصصات الآتية: أخصائى تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومشرفين استقبال، ومندوبين توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى.

وأعلنت "الوزارة"، توافر فرص عمل بشركات القطاع الخاص بمحافظة القاهرة، برواتب مجزية للمتقدمين تصل لـ5000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ومواصلات، جاء أبرزها إعلان إحدى شركات التوريدت الكتابية والمكتبية بالمعادى الجديدة حاجتها لعاملين مخازن براتب 3500 جنيه، وسائقين حاصلين على رخصة ثالثة بمرتب 4000 جنيه، ومندوبين توزيع بمرتب 5000 جنيه، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى أو متوسط، ويتراوح عمره بين 20 و35 سنة، غير مشترطة الخبرة، وبمزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ومواصلات.

وشملت الوظائف الخالية فى المحافظة، الحاجة إلى 20 عامل نظافة بإحدى الشركات الخاصة بمدينة نصر، على أن يكون عمر المتقدم للوظيفة بين 18 و45 سنة، والراتب وفقا للمقابلة، غير مشترطة الخبرة.

كما شملت فرص العمل المتاحة فى القاهرة، وظائف شاغرة فى إحدى شركات الأمن والحراسة بالعباسية تطلب 445 ظابط أمن إدارى و24 مشرف أمن، على أن يكون المتقم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، يقرأ ويكتب، ويتراوح عمره بين 21 و42 سنة، غير مشترطة الخبرة، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ومواصلات (دائرى المرج – الجيزة)، وراتب يتراوح بين 3500 و4500 جنيه.

وتضمنت فرص العمل المتاحة فى المحافظة، إعلان إحدى شركات الأمن والحراسة فى صلاح سالم بمدينة نصر عن حاجتها لـ300 فرد أمن للعمل فى مواقع عدة تشمل (التجمع - أكتوبر - العاشر من رمضان – الفطامية - العين السخنة – الغردقة)، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى أو فوق المتوسط أو متوسط، يتراوح عمره بين 18 و50 سنة، وذلك بمزايا تشمل إقامة ووجبات وتأمين صحى واجتماعى وراتب يتراوح بين 3500 و3750 جنيه.

وشملت الوظائف الخالية فى القاهرة، 5 مشرفين استقبال براتب 4500 جنيه، و7 مشرفين موقع لديهم خبرة عسكرية براتب 4500 جنيه، و200 فرد أمن بمرتب يتراوح بين 3500 و 3700 جنيه، فى إحدى شركات الأمن بمصر الجديدة، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى أو متوسط، يتراوح عمره بين 21 و 50 سنة، غير مشترطة الخبرة، بمزايا تشمل تأمين صحى واجتماعي.

وفى محافظة الجيزة، كشفت وزارة القوى العاملة، عن إعلان إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حاجتها لـ 40 عامل إنتاج، و3 عمال مخازن، وسائق حاصل على رخصة ثانية، و2 عامل نظافة، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، عمره لا يتجاوز 40 سنة، من سكان (6 أكتوبر – المرج – الجيزة)، ولا تشترط الخبرة، بمزايا تشمل تأمين صحى واجتماعي.

وأوضحت "القوى العاملة"، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg.