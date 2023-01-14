شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية.. اعرف شروط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المجلس الأعلى للجامعات فى فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية بداية من يوم السبت 21 يناير الجارى ويستمر حتى يوم الخميس 26 يناير، وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز شروط الترشح لمنصب رئيس جامعة وهى.

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.

2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

3- إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وذلك فى إطار صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني ، وذلك لجامعات:

• جـامعـــة عـين شمــس

• جـامعـــة بنهـــــــا

• جـامعـــة كفـــر الشـــيخ

• جـامعـــة ســـوهـاج

• جـامعـــة دمنهــــــور

• جـامعـــة دميــــــاط

• جـامعـــة الــــوادي الجـــديــد

• جـامعـــة مطــــــروح