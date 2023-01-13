شكرا لقرائتكم خبر عن كوبرى أبو غالب الجديد يربط الجيزة بالمنوفية ويسهل التنقل من شرق لغرب النيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأعمال إنشاء كوبرى أبو غالب الجديد بمركز ومدينة منشأة القناطر، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 65%، وجار نهو الأعمال لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة وتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات.

وأوضحت المحافظة أن كوبرى أبو غالب الذي يتم إنشائه بالرياح البحيرى بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء 65 محور على النيل من رشيد حتى أسوان؛ من أجل تسهيل انتقال وحركة المواطنين بين شرق وغرب فرعى النيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة ومواجهة حوادث غرق المعديات.

وأشارت إلى أن بإنشاء محور أبو غالب، يصل إجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيريه وحتى كوبري الخطاطبه على الطريق الدائري الإقليمي بطول 42 كم إلى 4 محاور على النيل بفاصل حوالى من 10 إلى 12 كيلو متر بين كل محور وآخر؛ وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.

وكانت وزارة النقل، قد أكدت على أنها تنفذ من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، 10 كباري على الرياح البحيري، منها 4 كباري سيارات (الخطاطبة – البريجات – أبو الخاوي – كفر بولين، و6 كباري للمشاة (الدمشلي – عزبة السد – الصواف – زاوية البحر – أبو خطوة – منشأة مهنا) بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء كباري خرسانية أعلى الرياح البحيري بديلاً للمعديات بعد حادث غرق معدية قرية دمشلي دون طلب من الأهالي ولكن من منطلق المسئولية الأدبية والاجتماعية للدولة تجاه سكان هذه المناطق.

وأشارت إلى أنه بعد تخطيط الكباري وبناء على طلب أهالي قرى وردان وأتريس وكفر أبو الحديد ومحطة وردان وتفتيش وردان والعديد من القرى المجاورة بشمال الجيزة، ساهمت وزارة النقل في تنفيذ كوبري مشاة أعلى الرياح البحيرى وخطوط السكة الحديد بمحطة وردان بخط سكة حديد بشتيل / الاتحاد / القبارى بمبلغ 4.5 مليون جنيه والذي يتكلف 13.5 مليون جنيه، ويتحمل باقي التكلفة كل من وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة، بالإضافة إلى الإعفاء من أى رسوم أو أعمال إشراف على التنفيذ.