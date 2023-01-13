شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل عائلة سحر أول حالة زراعة رئة من متبرع حى بقصر الزعفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الأحد المقبل، عائلة سحر أول حالة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وكانت جامعة عين شمس قد أعلنت الأسبوع الماضى عن وفاة سحر التى أجرى لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حى، وذلك عقب النجاح النسبى لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوى القلبى وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء فى البرنامج التأهيلى البدنى للمساعدة على الحركة والمشى، ولكن حدث تدهور مفاجئ وهو ما يحدث فى مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%؛ ما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي.

وقد قام الطاقم الطبى على الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتى أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التى تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقى افضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وأعلنت جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين واستقبالهم يوم الأحد القادم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وأعلنت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة و صبر بالعلم والتدريب فى برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضى و قائمة الانتظار التى لدينا و ثقتنا فى فريقنا الطبى لزراعة الرئة المتميز و الذى حصل على افضل تدريب و تجهيز مع افضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.