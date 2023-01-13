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شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
خليك واعى
الشائعة:
صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائى اعتباراً من العام الدراسى 2024/2023
الحقيقة:
- أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى اعتباراً من العام الدراسى القادم
- لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن
- شددت الوزارة على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أى تغيير سواءً فى مرحلة التعليم الأساسى أو المرحلة الثانوية
- ناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية