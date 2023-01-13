شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توزيع 100 معدة وآلة زراعية مجانا على 20 جمعية تعاونية فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار سعى الوزارة لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية بمناطق الإستصلاح الحديثة ورفع قدرات هذه الجمعيات لتلبى إحتياجات المنتفعين والخريجين بهذه المناطق، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة المشرف العام على مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة SAIL الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD.
وفى سياق متصل، كان الدكتور هانى درويش، أكد أن مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة SAIL تم من خلاله إعادة تأهيل 36,250 متر طولى مساقى بمنطقة مطوبس – كفر الشيخ بقرى "إبراهيم الدسوقى – السيد البدوى – سيدى طلحة" والتى ساهمت فى التغلب على مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الأفرع، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التى لم تكن تصل لها مياه الرى وأيضًا زيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة بهذه المناطق.