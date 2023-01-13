شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتطوير منظومة إنتاج الأدوية واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، وممثلى عدد من الشركات العالمية، لبحث سبل التعاون فى تطوير منظومة إنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، وتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على مجهوداتها الدائمة فى دعم جهود الدولة المصرية فى إنتاج الأمصال والأدوية، واختيار مصر ضمن أول ست دول أفريقية فى نقل تكنولوجيا "mRNA" لإنتاج اللقاحات والأمصال، بما يضمن الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتصدير لدول القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة العمل على نقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة المثيلة لتكنولوجيا الـ "mRNA" فى إنتاج الأدوية ومثائل الأدوية، خاصةً الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب اللقاحات والأمصال.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم التشاور حول التوسع فى نقل الخبرات فى تكنولوجيا التصنيع من خلال تدريب الكوادر البشرية على تقنية "mRNA"، وذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، بما يضمن دعم وبناء القدرات والإمكانيات وتعزيز الأمن الصحى للمواطنين.

ولفت «عبدالغفار» إلى الاتفاق على تنظيم عددا من الاجتماعات المشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق آليات العمل، فضلاً عن تنظيم زيارة من خبراء منظمة الصحة العالمية، لمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لمراجعة خطوط إنتاج الأمصال والمستحضرات الدوائية، وتقييم مراحل وإجراءات الإنتاج، للعمل على تطوير التقنيات المستخدمة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الشكر لوزير الصحة والسكان، على مجهوداته الدائمة للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لجهود الدولة المصرية فى الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتورة إنجى الحصرى مدير الإدارة المركزية بهيئة الدواء.