شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة معا لمواجهة الأفكار الهدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علمي، نتائج مسابقة "معا" التى أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة لمواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، التى تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصر، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى بأن النتائج جاءت كالآتي: حصول فیلم جماعى عنهم - الطالبة/ هويدا أسامة بكير كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، على المركز الأول، وحصل على المركز الثانى فیلم جماعى عنهم الطالبة / مها حسام محمد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وجاء بالمركز الثالث الطالب/ هادى وائل محمد معهد الدلتا العالى لنظم المعلومات، وفاز المركز الرابع الطالب / يوسف شريف يوسف كلية الحقوق جامعة المنصورة، وجاء بالمركز الخامس الطالب / محمد علاء الدين فؤاد محمد المعهد العالى للفنون التطبيقية، وحصل على المركز السادس الطالبة / جنة طارق محمد فتحى كلية الإعلام جامعة سيناء، وفاز بالمركز السابع الطالبة آلاء حمدى فؤاد كلية التمريض جامعة دمنهور، وحصل على المركز الثامن الطالبة / كنزى يحيى عبدالفتاح كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، المركز التاسع فيلم جماعى ( عنهم - الطالبة / ميرهان عمرو أبو السعود) كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وفاز بالمركز العاشر آمن أشرف جلال محمد معهد الأسكندرية العالى للإعلام، وحصل على المركز الحادى عشر الطالبة مريم نبيل زكريا المعهد العالى للفنون التطبيقية.

وأوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن لجنة تحكيم مُتخصصة من خبراء الفنون والاخراج والسينما شاركت فى تقييم الأعمال المتنافسة، واجتمعت اللجنة بمعهد إعداد القادة لتقييم جميع الأعمال التى تقدم بها طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وانتهت اللجنة إلى فوز عدد (11) فيلمًا مُقدمًا من الطلاب، سواء تم انتاجها بشكل جماعى أو فردي.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى كانت قد أعلنت عن بدء مسابقة تحت شعار "معًا" خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر 2022 لإنتاج فيديو قصير، يساعد نشره على مواجهة الأفكار الهدامة، التى تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وكان من شروط التقدم للمسابقة أن تركز الأعمال المُقدمة على أحد المحاور الآتية، (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعى داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري).