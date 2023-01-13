شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية لإغلاق امتداد محور 26 يوليو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رجال المرور غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو، بسبب الأعمال الانشائية لمونوريل العاصمة خط مدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي يستلزم الغلق، على تم التنفيذ من الساعة 2 صباح الجمعة حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 2023/4/9. وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

ـ تم إستحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع إمتداد محور 26 يوليو.

ـ حركة المركبات التى ترغب بإستكمال السير بإمتداد محور 26 يوليو إتجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال.

ـ حركة المركبات التى ترغب بالسير إتجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى يتم الدخول يميناً إتجاه المدخل الحالى بدون أية تحويلات مرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.