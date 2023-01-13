شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 20044 وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر)، موضحاً أنه سيبدأ بعد غد الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online". الإسكان: بدء التسجيل بالطرح الجديد لوحدات سكن ودار مصر وجنة يوم الأحد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28. التعليم: فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة والظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية على مدار الساعات المقبلة. قال المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إنه تم مساء أمس، إجراء القرعة العلنية لـ10 وحدة سكنية بديلة بمنطقة مطار إمبابة، لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحًا بها رقم العمارة ورقم الوحدة. الإسكان: إجراء القرعة لوحدات سكنية بديلة لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 13 يناير 2023 حتى الاثنين المقبل 16 يناير 2023 ، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة. مبادرة كلنا واحد توفر لحوم وسلع بنسبة تخفيض 60 % بكافة المحافظات أمطار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الإثنين

الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى القادمالأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية المرتقبة خلال الساعات المقبلة

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، حيث تتعرض المحافظة لنوة "الفيضة الكبرى" فى شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، وفق التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، كما شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة الشدة مع وجود سحب رعدية خاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا. ما يقرب من 68 يوما تفصلنا عن شهر رمضان لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م. فاضل 68 يوما.. تعرف على موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا

نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية "صور""الأوقاف" تفتتح اليوم 20 مسجدا فى المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 20 مسجدًا فى عدد من المحافظات، من بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 541 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانة.