شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم تحديد نظام التقييم لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، ليتضمن ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وهي (الاختبار الأول ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسي ويكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي)، على أن يكون توزيع درجات الطالب في كل مادة كالتالي: 80% درجة اختبار نهاية الفصل، و10% درجة امتحان الشهر، و 5 % على المواظبة "الانضباط"، و5% للسلوك.