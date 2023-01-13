شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عامًا على رحيل "أمير النغم" الشيخ الشحات محمد أنور.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الجمعة 13 يناير الذكرى الـ 15 على رحيل القارئ الشيخ الشحات محمد أنور والملقب بـ "أمير النغم"، وهو واحد من مشاهير قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم فى العصر الحديث، والذى توفى في مثل هذا اليوم 13 يناير عام 2008.



الشيخ الشحات أنور خلال تلاوته فى إحدى حفلات إندوينيسيا

”الخليج 365” يقدم في السطور التالية 10 معلومات عن الشيخ الشحات محمد أنور فى ذكرى رحيله:

2- تربى الشيخ الشحات محمد أنور فى كنف جده لوالدته بعد وفاة والده وهو فى عمر 3 أشهر.

3- حفظ الشيخ الشحات محمد أنور القرآن الكريم على يد خاله الشيخ حلمى مصطفى، ثم تعلم التجويد على يد الشيخ على سيد الفرارجى.

4-بدأت موهبة الشيخ الشحات أنور فى تلاوة القرآن الكريم مبكرا، فمع حفظه للقرآن وتجويده بدأ يرتله ويتلوه أمام أقرانه فى كٌتاب القرية، حتى أطلق عليه أصدقاؤه وأهل القرية لقب "الشيخ الصغير".



تكريم الشيخ الشحات محمد أنور من المركز الإسلامي فى لوس أنجلوس بأمريكا

5- في عام 1976 تقدم الشيخ الشحات أنور للالتحاق بالإذاعة، ولكن تم تأجيله لحين دارسة التلوين النغمى، وبالفعل ظل الشيخ يدرس مدة عامين، إلى أن تقدم مرة أخرى للإذاعة عام 1979م، وتم اعتماده قارئًا بالإذاعة.

6- سجل الشيخ الشحات محمد أنور القرآن الكريم مرتلًا وأجازه مجمع البحوث الإسلامية.

8- شارك الشيخ الشحات محمد أنور فى إحياء شهر رمضان بعدد من دول العالم مثل "لبنان وإيران، ولندن ولوس أنجلوس والأرجنتين واسبانيا والنمسا وفرنسا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا والمالديف وجزر القمر وزائير والكاميرون"، وفى عام 2001 فاز الشيخ الشحات محمد أنور بالمركز الأول في مسابقة الملك فيصل الدولية للقرآن الكريم.



الشيخ الشخات أنور مع الشيخ الشعراوى وابنيه أنور ومحمود

9-في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365” قال الشيخ محمود الشحات نجل الشيخ الشحات محمد أنور إن والده كان على علاقة جيدة بالشيخ محمد متولى الشعراوى، فقد كان يتلو والده القرآن الكريم فى مسجد سيدى قاسم بدقادوس، بمدينة ميت غمر، فى ثمانينيات القرن الماضى، بحضور الشيخ الشعراوى، الذى كان يفسرها.

10- توفى الشيخ الشحات محمد أنور فى مثل هذا اليوم 13 يناير عام 2008 عن عمر يناهز 58 عاما تاركا خلفه إرثاً ضخما من التسجيلات الصوتية والمرئية لتلاوات القرآن الكريم.