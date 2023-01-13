شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تنجح فى محو أمية مليون مواطن منذ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور مصطفى رفعت، على ثقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لتوليه منصب القائم بأعمال المجلس الأعلى للجامعات، متمنين دوام التوفيق والسداد.

وقدم المجلس الشكر للدكتور محمد لُطيف لما قدمه من جهود مثمرة خلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات، متمنين دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.

وفي كلمته، أعرب الدكتور مصطفى رفعت عن سعادته بالتعاون مع أعضاء المجلس، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين أمانة المجلس والجامعات المصرية، لتحقيق التطور المنشود في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستمع المجلس إلى عرض تقديمي للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية، وتناول فيه عرض أعمال اللجنة لمتابعة تنفيذ الجامعات الحكومية المصرية لدورها في المشروع القومي لمحو الأمية منذ تشكيلها في أغسطس 2019 حتى تاريخه، وعرض إنجازات الجامعات من دورة أكتوبر 2019 حتى يوليو 2022، كما تناول مساهمة الجامعات في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن، منذ تكليف الجامعات بهذا الملف عام 2019، وذلك إيمانًا من الجامعات بدورها المُجتمعي تجاه القضايا المجتمعية التي تحقق رؤية مصر 2030.

واستعرض المجلس التقارير المُقدمة من الجامعات حول الأنشطة الطلابية وأنشطة تنمية الوعي العام والأنشطة القمية التي أقيمت بمشاركة الجامعات، وأكد المجلس على استمرار الاهتمام بالأنشطة التوعوية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، والأنشطة الطلابية القمية على مستوى الجامعات، والتي يشارك فيها الطلاب من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، نظرًا لما لها من أهمية كبيرة للطلاب، حيث تُعتبر الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، والتي تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتعمل على تزويدهم بالمهارات والقدرات التي تُمكنهم من الإبداع وتعزيز قدراتهم على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق.

وأحيط المجلس علمًا باستعداد جامعة الفيوم لتنظيم المهرجان القمي الأول لشعراء الجامعات المصرية، على أن يُقام خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2023/2022، وكذلك عقد اللقاء القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، وفاعلية سفراء النوايا الحسنة، خلال النصف الأول من شهر مايو 2023.