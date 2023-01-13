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شكرا لقرائتكم خبر عن رسم توضيحى لغلق امتداد محور 26 يوليو من جهينة اتجاه طريق الواحات 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت المحافظة، عن أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية الآتية:
1- تم استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع امتداد محور 26 يوليو بطول ما يقرب من 40 متر وعرض 15 متر.
2- حركة المركبات التى ترغب باستكمال السير بامتداد محور 26 يوليو أتجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مره أخرى بعد تجاوز الأعمال.
3- حركة المركبات التى ترغب بالسير أتجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر و ميدان الحصرى تسير يميناً أتجاه المدخل الحالى بصوره طبيعية بدون أيه تحويلات مرورية.
وأعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق والقيام بأعمال تركيب الأعمدة الخرسانية والأسترادل الخرسانى (كمر خرسانى من الحجم الكبير يستخدم لتحويل مسار المونوريل من الجزيرة الوسطى للجانب الأيمن) الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات تحديداً بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى، لافتة إلى أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو بالموقع المشار إليه وذلك لمدة ثلاثة شهور، ابتداءً من الساعة 2 صباح يوم الجمعة الموافق 13/1/2023 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023.