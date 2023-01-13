شكرا لقرائتكم خبر عن رسم توضيحى لغلق امتداد محور 26 يوليو من جهينة اتجاه طريق الواحات 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت محافظة الجيزة تفاصيل عملية الغلق الكلى لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات، فى رسم توضيحى للسائقين، للتوجه إلى الطرق البديلة لمدة 3 أشهر، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023، وذلك فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر.

وكشفت المحافظة، عن أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية الآتية:

1- تم استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع امتداد محور 26 يوليو بطول ما يقرب من 40 متر وعرض 15 متر.

2- حركة المركبات التى ترغب باستكمال السير بامتداد محور 26 يوليو أتجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مره أخرى بعد تجاوز الأعمال.

3- حركة المركبات التى ترغب بالسير أتجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر و ميدان الحصرى تسير يميناً أتجاه المدخل الحالى بصوره طبيعية بدون أيه تحويلات مرورية.