شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعلن فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وذلك فى إطار صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

• جـامعـة عـين شمس

• جـامعـة بنهـا

• جـامعـة كفـر الشـيخ

• جـامعـة سـوهـاج

• جـامعـة دمنهور

• جـامعـة دمياط

• جـامعـة الوادى الجـديد

• جـامعـة مطروح

ويبدأ المجلس الأعلى للجامعات فى فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 21 يناير الجارى ويستمر حتى يوم الخميس 26 يناير .

وعلى جانب آخر كان استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا من المجلس الأعلى للجامعات حول توقيع اتفاقية تجديد التعاون بين المجلس ومعهد جوته لمدة ثلاث سنوات إضافية.

أشار التقرير إلى أن تمديد الاتفاقية يهدف إلى تدريب 40 عضوا جديدا من أعضاء هيئة التدريس فى تخصصات اللغة الألمانية بالجامعات المصرية على أحدث طرق تدريس اللغة الألمانية المعتمدة لدى معهد جوته.

وأشار التقرير أنه بتمديد الاتفاقية يصل إجمالى المدربين طبقا للاتفاقية إلى 140 عضوا وعضوة، حيث تم تدريب 100 متدرب بين عامى 2019، و2022، وبموجب الاتفاقية يتعين على أعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا الدورة التأهيلية القيام بالتدريس لطلاب الجامعات المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها فى عام 2019 لتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية فى كليات الطب والهندسة فى المرحلة الأولى.

وقال سيباستيان فوتر نائب مديرة معهد جوته بالقاهرة، أن التعاون الناجح بين المجلس الأعلى للجامعات والمعهد كان حافزا لتمديد الاتفاقية، مشيرا إلى نجاح أهداف الاتفاقية فى تأهيل أعضاء هيئة تدريس متخصصين فى دراسات اللغة الألمانية وتلقيهم تعليما وتدريبا مكثفاً فى منهجيات تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية، وفقاً لأحدث الطرق العلمية والتربوية، مضيفاً أن الاتفاقية أثمرت عن تدريس اللغة الألمانية لما يقرب من 500 طالب فى سبع جامعات مصرية حتى الآن.